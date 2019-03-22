الصين تدعو إلى الالتزم بقرارات مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشنغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترمب أمس عبر شبكة التدوينات القصيرة (تويتر) بأن الوقت قد حان لكى تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.
وقال شوانغ "يجب التزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولى المتعلقة بالأراضى العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان"، مشيرا إلى أهمية حل النزاعات عبر الحوار والتسوية السلمية، وصولا لتحقيق السلام الدائم فى منطقة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكى كتب، أمس، فى تغريدة "بعد 52 عاما، آن الأوان لكى تعترف الولايات المتحدة بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التى تمثل أهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل وللاستقرار الإقليمي".
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