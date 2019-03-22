نظامي يلقي حتفه غرقاً داخل النيل بسوبا

التاريخ: 22-مارس-2019
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دونت شرطة قسم سوبا بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بعد غرق نظامي يبلغ من العمر 26 عاماً داخل النيل بمنطقة العيلفون حيث دخل النظامي المتوفي غرقاً إلى النيل من أجل الاستحمام ليصادف وجوده حفرة غطس بها مما عجل برحيله في الحال، عليه حسب صحيفة الدار، تم إخطار جهات الاختصاص ومن ثم استخراج جثته، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ودون بلاغ بالحادث.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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