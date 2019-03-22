التاريخ: 22-مارس-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة دونت شرطة قسم سوبا بلاغاً تحت المادة 51 إجراءات الوفاة في ظروف غامضة بعد غرق نظامي يبلغ من العمر 26 عاماً داخل النيل بمنطقة العيلفون حيث دخل النظامي المتوفي غرقاً إلى النيل من أجل الاستحمام ليصادف وجوده حفرة غطس بها مما عجل برحيله في الحال، عليه حسب صحيفة الدار، تم إخطار جهات الاختصاص ومن ثم استخراج جثته، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة ودون بلاغ بالحادث. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نظامي يلقي حتفه غرقاً داخل النيل بسوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.