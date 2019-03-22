نائب بتشريعي الخرطوم: (لو الزول مات يدفنو وين؟)

التاريخ: 22-مارس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة شكا نائب بتشريعي الخرطوم من عدم وجود مقابر في مناطق وبعض المخططات بولاية الخرطوم.. النائب في جلسة المجلس أمس قال: (لو الزول مات يدفنو وين؟).. وزير التخطيط العمراني مهندس محمد حسن الحضري، في رده على النائب حسب صحيفة آخر لحظة، قال: (الحمد لله إنو اتذكرتو الموت).. وكشف الحضري عن تخصيص (11) مليون متر مربع مقابر بالخرطوم مخططة تخطيطاً كلياً تقضي إلى ما شاء الله – حد تعبيره. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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