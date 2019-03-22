ضبط مواد غذائية فاسدة بغرب كردفان

ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية غرب كردفان، كمية مقدرة من السلع الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية بسوق مدينة الفولة بالولاية، تقدر كميتها بطن، متمثلة في الفراخ والسمك والفسيخ والزبادي والكيك وغيرها من المستهلكات.
وأوضح مدير المواصفات والمقاييس بالولاية م. حامد الهادي بريمة، أن الضبطية تأتي في إطار مجهودات الهيئة المتصلة في حماية المستهلك، خاصة في مجال الغذاء الذي يتطلب رقابة دائمة ولصيقة.
وأوضح حامد، بحسب وكالة السودان للأنباء، الخميس، أن المواد الغذائية الفاسدة ضبطت مثلجة ومعروضة للبيع في المحالات التجارية، مبيناً أن إدارته ستقف بالمرصاد في وجه المتلاعبين بصحة وسلامة المواطن.
وطالب الغرفة التجارية بالمساهمة في التحكم على السلع الواردة للولاية استشعاراً للمسؤولية الإنسانية والوطنية، كما دعا شرائح المجتمع كافة إلى إعمال الرقابة الذاتية ونشر ثقافة البيع والمساهمة في ضبط المتلاعبين.
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