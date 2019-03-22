ابرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 22 مارس 2019م

أخبار قناة الملاعب

- المنتخب السوداني يستضيف منتخب غينيا الاستوائية عصر اليوم

- إدارة الأمل عطبرة تكمل الجهاز الفني للفريق استعداداً لدوري الهبوط

- الثنائي المغربي ضمن خيارات مدرب حي العرب بورتسودان في لقاء الهلال العاصمي 3 أبريل القادم

الصدى

مكتب شداد يتحول إلى حلبة ملاكمة بين مامون بشارة وسائق الرئيس

مامون بشارة : العمال أصبحوا رؤساء لجان في زمن شداد وتحويلي للانضباط مستحيل

صقور الجديان فى مواجهة غينيا بالهلال الليلة

وسومانا يخاطب جماهير المريخ

الكابتن عادل أبو جريشة يطمئن جماهير المريخ على سلامة الغربال

المريخ يقف على البرنامج العلاجي لضياء الدين



الزعيم

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الأوضاع تنفجر داخل إتحاد الكرة

سائق شداد يعتدي على عضو لجنة المسابقات

والمنظمة تدرس تعليق النشاط الرياضي

المريخ يختتم معسكره بمواجهة البن الأثيوبي غدا

المجلس يتابع موقف ضياء بتونس وقطاع الجماهير يستنفر الأنصار لمعركة النجم

(الزعيم) تورد المثير : إشتباكات بالأيدي في اتحاد كرة القدم السوداني .

صحيفة المشاهد

’’المشاهد’’ تكشف المثير: دعوة لاجتماع عاجل لسحب الثقة من شداد.. !!

احداث عاصفة في الاتحاد: مدير مكتب شداد يعتدي بالضرب على مامون بشارة

بشارة: لم اصف شداد بـ’’المخرف’’ بل هو الذي بادرني بقوله: ’’يا قليل الحياء،... تقول انا مخرف’’

بمشاركة 14 لاعبا: الهلال يواصل الإعداد تأهبا للدوري ومواجهة النجم الساحلي

الرشيد المهدية لـ’’المشاهد’’ شداد حدثني عن مشروع تطوير عمل الاتحاد ولم يتم تعييني مديرا للاكاديمية

والد شلش ينتقد شطب ابنه من الهلال ويتحول لتشجيع المريخ.. !!

النجم الساحلي يواجه الواحة الرياضية في كأس تونس

مدرب كينيا الأولمبي يقلل من الخسارة أمام السودان

حي العرب يستعد للهلال بمواجهة القوز

صقور الجديان في مواجهة غينيا عصر اليوم بالهلال

مقرر لجنة اوضاع اللاعبين يترك منصبه بسبب رئيس الاتحاد.. !!

معتصم محمود يكتب في ’’الموج الازرق’’: رغم الانتــصار الاولمبي تعبااااان