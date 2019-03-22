انفجار ضخم لمصنع كيماويات في الصين راح ضحيته 44 شخصا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة ارتفاع عدد القتلى بانفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات بشمال البلاد، إلى 44 شخصا، وإصابة 58 شخصا بجروح خطيرة.

موسكو- سبوتنيك. وقال تساو لوباو عمدة مدينة يانتشنغ في مؤتمر صحفي: “قتل نتيجة حادث تيانجياي 44 شخصا ويبقى 32 آخرين في حالة صعبة، 58 في حالة خطيرة”.

كانت وسائل إعلام صينية ذكرت أن انفجارا ضخما وقع بمنشأة للصناعات الكيميائية، أمس الخميس، في مدينة يانتشنغ شرقي الصين.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية “بوقوع انفجار في حديقة للصناعات الكيميائية في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين”. المادة السابقة الاتحاد الأوروبي يرفض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل المقالة القادمة أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الجمعة الموافق22مارس2019م

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