استئناف جزئي للدراسة بجامعات كسلا

أكد وزير التربية والتوجيه بولاية كسلا عبد الله آدم عباس حرص الوزارة على استئناف الدراسة بالجامعات بالولاية وخلق الاستقرار الأكاديمي المطلوب.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه يوم الخميس بمدير جامعة كسلا بروفيسور عبد الله علي ومدير كلية الشرق الأهلية دكتور هارون عبد الله بحضور لجنة أمن الولاية وأمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب الأستاذ مختار محمد مختار، وتناول اللقاء بالبحث والنقاش الترتيبات التي تمت بجامعة كسلا والشرق الأهلية لاستئناف الدراسة جزئياً إضافة إلى المساعي المبذولة لاستقرار العام الدراسي وتحقيق النجاحات المرجوة.

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وثمن الوزير جهود اللجنة الأمنية ودورها في تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف الدراسة بجامعات الولاية والتي تقرر فتحها جزئياً الأسبوع القادم، ودعا إلى أهمية المزيد من التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإنجاح العام الدراسي وأمن واستقرار الولاية.

وأكد أمين الصندوق بالولاية بحسب سونا – اكتمال كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالمجمعات السكنية وقال إن الصندوق قام بصيانة وتأهيل المجمعات السكنية بصوره طيبة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)