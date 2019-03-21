تعرف على أهم أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة

أكدت الحكومة السودانية أن معالجة قضايا معاش الناس وخدماتهم بتوفير السلع الأساسية المرتبطة بالمعيشة تمثل أهم اولويات حكومة المهام للمرحلة القادمة. وقال وزير الاعلام؛ والمتحدث الرسمى باسم الحكومة؛ حسن إسماعيل فى تصريحات عقب إجتماع مجلس الوزراء؛ اليوم الخميس؛ ان أولويات الحكومة اتخاذ التدابير واللأزمة لزيادة الإيرادات وضبط المصروفات العامة ووقف التجنيب والصرف خارج الميزانية. وقال إسماعيل تشمل الاولويات تحقيق السلام الشامل؛ واستكمال تنفيذ توصيات الحوار الوطنى ومعالجة قضايا الفساد وتعزيز الشفافية والمسألة؛ والإستمرار فى برنامج إصلاح أجهزة الدولة. وأوضح وزير الاعلام ان الحكومة تعتزم إعادة النظر فى الشركات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، ومعالجة القضايا التى تهم القطاع المصرفى ورفع روؤس أموال المصارف الوطنية؛ بجانب معالجة الاختلالات الهيكلية فى الإقتصاد وزيادة الإنتاج الزراعى والصناعى ومعالجة نقص الاوراق النقدية. Advertisements وأضاف أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مصفوفة الدفع الإلكترونى وضمان انسياب الانتاج الكهربائي، وتشجيع القطاع الخاص ؛ وتوسيع نطاق أسواق البيع المخفض ومراقبتها والاهتمام بالشرائح الضعيفة وضبط الدعم المخصص لها وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية الإجتماعية. وأكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة؛ ان اولويات حكومة المهام ستركز على تنفيذ السياسات المرتبطة بتشغيل الشباب ومعالجة قضاياهم. وأشار اسماعيل الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تسهيل اجراءات العمل الجمركى ومعالجة الأوضاع فى الميناء الجنوبي؛ ومعالجة قضايا التعدين والنفط وزيادة إنتاجها؛ وجذب الإستثمار وتشجيع المستثمر الوطنى بالتركيز على سلع البرنامج الخماسي وحصر كل المشروعات غير المنفذة والنهوض بالقطاعين الصناعى والزراعى وتطويرهما لتحقيق ميزات تنافسية. وأكد على دعم القوات النظامية المختلفة للقيام بدورها فى الحفاظ على السلام والأمن وضبط الحدود وتعزيز العلاقات الخارجية وتوظيفها لدعم الإقتصاد الوطنى.

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