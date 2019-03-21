اختطاف طفل واغتصابه بمدينة كوستي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحقق شرطة ولاية النيل الأبيض في واقعة اختطاف طفل (11 عاماً) واغتصابه بمدينة كوستي.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن أسرة الضحية كانت قد أخطرت شرطة حماية الأسرة والطفل متهمة عامل باختطاف ابنها إلى جهة مجهولة واغتصابه، وأضاف المصدر أن الشرطة حققت حول الملابسات وأجرت بحثاً على المتهم، وأشار المصدر إلى أن الطفل خضع لفحوصات طبية لتأكيد الواقعة من عدمها، ودُوِّنَ بلاغٌ وفقاً للمادة (45 ب) من قانون الطفل. المادة السابقة المرافعات الختامية في قضية مقتل زوجة تزري المشاهير….. المقالة القادمة محاكمة ثلاثة اشخاص بينهم سيدة في تهمة ابتزاز رجل رجل بفيديوهات فاضحة…

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