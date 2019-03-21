المرافعات الختامية في قضية مقتل زوجة تزري المشاهير…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أودع محامي الدفاع صديق كدودة في قضية مقتل زوجة مهدي الشريف مرافعاته الختامية على منضدة محكمة جنايات أم درمان وسط أمس (الأربعاء).

وكانت الضحية قد عثر عليها مقتولة داخل شقتها بحي المهندسين، وأوقفت الشرطة زوجة ابنها (الطبيبة) بتهمة قتلها عمداً وشقيقتها بتهمة التستر. المادة السابقة شاب يسقط من كبري الحفايا لهذا السبب… المقالة القادمة اختطاف طفل واغتصابه بمدينة كوستي…

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