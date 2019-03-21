شاب يسقط من كبري الحفايا لهذا السبب…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفذت فرقة الإنقاذ النهري التابعة للدفاع المدني عملية إنقاذ مثيرة، وانتشلت شاباً من وسط النيل أسفل كوبري الحلفايا.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن الشاب أتى إلى النيل مستقلاً مركبة عامة، ومن ثم بدأ في السير على أقدامه عابراً الكوبري، وعند وصوله بالقرب من منتصفه قبالة محلية كرري، قفز من أعلاه إلى داخل النيل، ورآه بعض المارة، وأضاف المصدر أن فرقة الإنقاذ النهري كانت تجري تمشيطاً على مياه النيل، حيث رأى أحد أفرادها الشاب يسقط من أعلى قاصداً الانتحار، فأسرعوا نحوه ونجح أحدهم في إنقاذه رغم الصعوبات التي واجهته في التعامل مع الشاب داخل المياه، مشيراً إلى أنهم أخضعوه إلى إسعافات أولية وبعد تأكدهم من سلامته اقتادوه إلى قسم الحتانة ودونوا ضده بلاغاً بالشروع في الانتحار.
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