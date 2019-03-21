أزمة برشلونة ومانشستر يونايتد تشتتعل وتصل للمقاطعة

تنوي جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي مقاطعة مباراة برشلونة الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لأسباب أمنية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر المباراة.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على برشلونة، يوم 16 أبريل المقبل، على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد 6 أيام من مباراة الذهاب على ملعب "أولد ترافورد".

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن نادي برشلونة قرر رفع قيمة تذاكر المباراة التي يستضيفها على ملعب كامب نو إلى 120 يورو.

وتعتبر هذه التذكرة هي الأغلى التي تحصل عليها جماهير مانشستر يونايتد في مباراة خارج الأرض بدوري أبطال أوروبا بعيدا عن المباراة النهائية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الإنجليزي سيعامل نظيره الكتالوني بالمثل ويرفع قيمة تذاكر مباراة الذهاب إلى 120 مليون يورو، ليستفيد من الفارق في تخفيض قيمة التذاكر لجماهيره في مباراة الإياب.

ولكن ذلك، لن يمنع جماهير مانشستر يونايتد من مقاطعة مباراة الإياب أمام برشلونة بسبب بعض التهديدات الأمنية.

وترى جماهير مانشستر يونايتد أنها لم تحظ بالتأمين الكافي في مباراة باريس سان جيرمان بإياب الدور ثمن النهائي من البطولة ذاتها، وهو ما يجعلها متخوفة من حضور المباراة المقبلة.