إعفاء الأمين العام للمؤسسة السودانية للنفط

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : أخبار 262 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء القومي الدكتور محمد طاهر ايلا يوم الأربعاء قراراً بإعفاء الدكتور أزهري ابراهيم باسبار من منصبه كأمين عام للمؤسسة السودانية للنفط. Advertisements ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب سونا – وزارة رئاسة مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الإقتصادي والنفط والغاز والعمل والاصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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