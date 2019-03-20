التاريخ: 20-مارس-2019
63 مشاهدة
أعلنت مديرة إدارة الزراعة بمحلية القرشي، سهوة محمد عبدالرحمن، أن جملة مساحات القمح المزروعة هذا الموسم بأقسام المشروع بالمحلية بلغت 109.3 ألف فدان، بينما كشف البنك الزراعي فرع القرشي عن توريد 35 ألف جوال قمح.
وكشفت سهوة بحسب وكالة السودان للأنباء، عن توفير 142 حاصدة، وشددت على ضرورة توفير السيولة النقدية لشراء المحصول.
من جانبه أعلن مدير البنك الزراعي فرع القرشي، بابكر عمر أحمد، أن الأيام القادمة ستشهد زيادة كميات القمح الوارد من كل الأقسام، مشيداً باستجابة المزارعين لتسليم محصول القمح للبنك بنسبة 100%، وقطع بعدم وجود معوقات تعترض عملية استلام القمح من المنتجين، ممتدحاً جهود الأجهزة الأمنية الشرطية في تأمين الحصاد وجمع المحصول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توريد 35 ألف جوال قمح للبنك الزراعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.