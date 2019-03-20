توريد 35 ألف جوال قمح للبنك الزراعي

أعلنت مديرة إدارة الزراعة بمحلية القرشي، سهوة محمد عبدالرحمن، أن جملة مساحات القمح المزروعة هذا الموسم بأقسام المشروع بالمحلية بلغت 109.3 ألف فدان، بينما كشف البنك الزراعي فرع القرشي عن توريد 35 ألف جوال قمح.

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وكشفت سهوة بحسب وكالة السودان للأنباء، عن توفير 142 حاصدة، وشددت على ضرورة توفير السيولة النقدية لشراء المحصول.

من جانبه أعلن مدير البنك الزراعي فرع القرشي، بابكر عمر أحمد، أن الأيام القادمة ستشهد زيادة كميات القمح الوارد من كل الأقسام، مشيداً باستجابة المزارعين لتسليم محصول القمح للبنك بنسبة 100%، وقطع بعدم وجود معوقات تعترض عملية استلام القمح من المنتجين، ممتدحاً جهود الأجهزة الأمنية الشرطية في تأمين الحصاد وجمع المحصول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)