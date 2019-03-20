الهلال يصطدم بالنجم الساحلي

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : رياضة 520 مشاهدة أوقعت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية التي سحبت مساء اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، الهلال في مواجهة النجم الساحلي، حيث تقام مباراة الذهاب بسوسة في 7 أبريل والإياب بأم درمان يوم 14 من ذات الشهر. سيواجه الفائز من الهلال والنجم الساحلي الفائز من مواجهة الزمالك وحسينة اغادير سيواجه الزمالك المصري حسنية اغادير المغربي والصفاقسي يصدم بنكانا الزامبي، يواجه نهضة بركان المغربي غورماهيا الكيني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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