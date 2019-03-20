الحركة الإسلامية تتجه للتنسيق مع الطرق الصوفية لتطوير الخلاوى

أعلنت الحركة الإسلامية، عن نيتها توحيد جهودها مع أهل القبلة والطرق الصوفية وكافة فئات المجتمع السوداني، لدعم وتطوير الخلاوى وتحسين بيئتها وانتظام طلابها بالمدارس والجامعات، وشددت على عدم اقتصار الالتحاق بالخلاوى لحفظ القرآن على الشباب فقط.

وخاطب الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، يوم الأربعاء بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، احتفالات خلاوى الشيخ سليمان علي بيتاي بتخريج 500 حافظ وحافظة لكتاب الله من ولايات دارفور “320 حافظاً و 120 حافظة” ضمن دورة المرحوم الشيخ محمود علي بيتاي.

وقال الحسن خلال كلمته في الاحتفال، إن وجود خلاوى همشكوريب بجنوب دارفور ليس جديداً، وإن أهل دارفور أهل قرآن، مؤكداً أن الحركة تحتفظ بعلاقات طيبة مع خلاوى همشكوريب قوامها الإخاء في الله ونصرة الدين، مشيراً للأنشطة العديدة التي نفذتها الحركة بهمشكوريب.

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وأشار بحسب الشروق – إلى أن أهل السودان دائماً ما يتنادون ويتحلقون حول أعمال الخير وينفقون عليها، وأكد في ذات الوقت أن الحركة الإسلامية ستُنشِّط برامج التحفيظ بالمدن في المساجد ودور المؤمنات.

من جانبه أكد والي جنوب دارفور، الفريق أحمد علي أبوشنب، أن جنوب دارفور ولاية قرآن، مشيراً إلى أن مهرجان تخريج حفظة القرآن بنيالا سيتنزل خيراً وبركة على أهل الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)