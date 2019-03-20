مفاجأة.. برشلونة يخطط لضم نجم ريال مدريد

يرغب مسئولو نادي برشلونة الإسباني في التوقيع مع فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏RadioCat، إن قبل التوقيع مع فيليب كوتينيو تواصل برشلونة مع والد إيسكو، وكان الخيار رقم واحد لتعويض إنييستا.

وبعد عدم انسجام كوتينيو مع البارسا في الفترة الأخيرة، وعدم حجز مكان أساسي في التشكيل، استرجع مسئولي برشلونة فكرة التعاقد مع إيسكو.

ولكن زيدان قد يكون العائق الوحيد في ضم اللاعب الإسباني إلى البارسا، وذلك بعد عودته واقتناعه الكبير بامكانيات إيسكو، واعتماده عليه بشكل أساسي.