رئيس الوزراء يصدر قرار بحل المؤسسة السودانية للنفط

أصدر رئيس الوزراء، محمد طاهر إيلا، اليوم الأربعاء، قراراً بحل المؤسسة السودانية للنفط؛ وأيلولة جميع ممتلكاتها ووثائقها والعاملين بها لوزارة النفط والغاز. كما اصدر قرار بإعفاء الدكتور أزهري إبراهيم باسبار من منصبه كأمين عام للمؤسسة السودانية للنفط.

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