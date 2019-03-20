التاريخ: 20-مارس-2019
10 مشاهدة
أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى بعاصمة مملكة البحرين (المنامة) حكما بالسجن (٦) أشهر نافذة على المقيم السوداني إبراهيم الشريف الأمين العام السابق لجمعية وعد المنحلة، وذلك بعد إدانته بإهانة رئيس دولة أجنبية .
وكان المتهم بحسب الانتباهة أون لاين قد كتب تغريدة مسيئة على صفحته بتويتر يسئ فيها للرئيس البشير ، مما استلزم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته .
هذا ، وقد قام المدان بحذف تغريدته فورا من تويتر ، مع التعهد بعد تكرار التغريد المسئ لأي من رموز الدولة السودانية أو غيرها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السجن ٦ أشهر لمقيم سوداني بالبحرين أساء للرئيس البشير عبر تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.