السجن ٦ أشهر لمقيم سوداني بالبحرين أساء للرئيس البشير عبر تويتر

أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى بعاصمة مملكة البحرين (المنامة) حكما بالسجن (٦) أشهر نافذة على المقيم السوداني إبراهيم الشريف الأمين العام السابق لجمعية وعد المنحلة، وذلك بعد إدانته بإهانة رئيس دولة أجنبية .

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وكان المتهم بحسب الانتباهة أون لاين قد كتب تغريدة مسيئة على صفحته بتويتر يسئ فيها للرئيس البشير ، مما استلزم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته .

هذا ، وقد قام المدان بحذف تغريدته فورا من تويتر ، مع التعهد بعد تكرار التغريد المسئ لأي من رموز الدولة السودانية أو غيرها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)