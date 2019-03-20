ازمة في الاتحاد بسبب (فيتوري) الهلال

التاريخ: 20-مارس-2019 فى : رياضة 373 مشاهدة فجر تعاقد الهلال مع الليبي محمد الفيتوري أزمة كبيرة داخل أروقة الاتحاد السوداني لكرة القدم، حيث أشار مصدر عالي الثقة أن رئيس الاتحاد الدكتور كمال شداد طالب بالأوراق التي تم بموجبها تعاقده مع الهلال، بعد أن تم تسجيله كلاعب وطني على أن والدته سودانية، عقب حصوله على الرقم الوطني إلا المصدر ذكر أن شداد رفض اعتماد اللاعب في كشف الهلال إلا بعد إطلاعه على أوراقه الثبوتية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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