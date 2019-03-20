وأضافت أنه الى جانب عدد من الخطوات الصغيرة فيما يتعلق بتبادل السجناء وتجديد الوصول الى مرافق تخزين مطاحن البحر الأحمر فى الحديدة ، ونشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة فان هناك بصيصا من الأمل لمزيد من التحسينات .
ولفتت إلى أن أكثر من 24 مليون شخص بحاجة الى المساعدات ، وأن حوالى 14.3 مليون شخص فى حاجة ماسة للمساعدة فى حين يعانى أكثر من مليونى طفل من سوء التغذية الحاد فى اليمن ، بمن فى ذلك حوالى 360 ألفا يعانون من سوء التغذية الحاد .
ونوهت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أوضاع معرضة للخطر ، بمن فى ذلك العديد من النساء والأطفال ، وخاصة أولئك الذين نزحوا يتعرضون لخطر كبيريتمثل فى الإتجار بالبشر والزواج القسرى والعنف والاستغلال الجنسى .
وقالت إن رواتب المعلمين والأطباء والممرضات والموظفين الحكوميين الآخرين ظلت غير مدفوعة الأجر منذ عام 2016 ، وإن عدم دفع رواتب المعلمين فى عشرة آلاف مدرسة ، وهو ما يقرب من ثلثى المدارس فى 11 محافظة يمنية قد أدى الى حرمان 3.7 مليون طفل عن التعليم .
وأضافت أنه منذ توقيع "اتفاقية استكهولم " فى 13 ديسمبر العام الماضى " 2018 " فإن ثمانية أطفال يتعرضون يوميا للقتل أو الإصابة فى اليمن ، وأن حوالى 1.2 مليون طفل مازالوا يعيشون فى 31 منطقة نزاع نشطة تشهد عنفا شديدا مرتبطا بالحرب بما فى ذلك تعز وحجة وصعدة .
وأعربت المفوضة السامية - فى كلمتها - عن قلقها بشكل خاص إزاء التصعيد الأخير فى الأعمال العدائية بمحافظة "حجة " ، وحثت
أطراف النزاع فى اليمن على إزالة القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية والسلع الأساسية ، مؤكدة أن اتفاقيات جنيف التى صيغت قبل سبعين عاما تنص على أن جميع الدول بما فيها غير المتورطة فى النزاع المسلح ملزمة باتخاذ تدابير لضمان احترام أطراف النزاع للاتفاقيات .
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضة حقوق الإنسان: الوساطة فى اليمن أسفرت عن وقف "هش " لإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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