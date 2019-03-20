الهلال يترقب قرعة ربع نهائي الكونفدرالية

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بمقره بالقاهرة العاصمة المصرية، عند الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وكأس الاتحاد (الكونفدرالية)، بعد تأهل فرق المسابقتين رسمياً أمس الأول.

وكانت أندية الهلال، الزمالك المصري، الصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي، قد تأهلت متصدرة مجموعاتها، فيما جاءت أندية النجم الساحلي التونسي، حسنية أغادير المغربي، قورماهيا الكيني ونكانا الزامبي ثانيةً.

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وحسب تصنيف (كاف) فإن الأندية المتصدرة تمثل المستوى الأول، فيما تمثل الثانية المستوى الثاني، وعليه فإن الهلال السوداني مرشح لمواجهة أي من حسنية أغادير المغربي، أو قورماهيا الكيني أو النجم الساحلي التونسي.

وتلعب مباريات ذهاب ربع النهائي من 5 إلى 7 إبريل المقبل، وإياب ربع النهائي: 12 إلى 14 أبريل.. وذهاب نصف النهائي: 26 إلى 28 أبريل.. وإياب نصف النهائي: 3 إلى 5 مايو.. وذهاب النهائي: 19 مايو.. وإياب النهائي: 24 إلى 26 مايو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)