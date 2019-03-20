الكويت: صداقة واشنطن بدول المنطقة ستقود لحل القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح اليوم الأربعاء إنه يثق أن صداقة الولايات المتحدة لكثير من الدول بالمنطقة ستقود الى وضع "نهاية مقبولة" من جميع الأطراف للقضية الفلسطينية "والوصول الى حل سياسى طال انتظاره".

وقال فى مؤتمر صحفى مع نظيره الأمريكى مايك بومبيو إن خطة السلام "طال انتظارها ونثق أن أصدقاءنا فى الولايات المتحدة لديهم أفكار لمواصلة عملية السلام ووضع خطة للسلام تأخذ بعين الاعتبار الوضع فى المنطقة والأطراف فى القضية".

ويجرى بومبيو جولة فى المنطقة ستشمل أيضا إسرائيل ولبنان.