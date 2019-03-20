نجم ليفربول السابق: التتويج بالدورى مرتبط بعودة محمد صلاح

حذر جون ألدريج نجم ليفربول السابق من إمكانية إفساد حلم جماهير الريدز فى التتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز للمرة الأولى منذ عام 1990، بسبب تراجع أداء محمد صلاح فى الفترة الأخيرة.

وقال ألدريج، فى تصريحات لصحيفة إندبندينت الأيرلندية، "تتويج ليفربول بلقب الدورى مرتبط بعودة محمد صلاح إلى مستواه، إنه يحتاج الابتعاد عن الضغوطات فى تلك اللحظات الحاسمة من الموسم".

وأضاف "فى الموسم الماضى كان يسجل دون أن يفكر فى أى شىء، أما الآن عندما يستلم الكرة، فإنه يبدو غير واثق ماذا سيفعل بها".

وسجل محمد صلاح 17 هدفا فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، ويحتل المركز الثانى فى ترتيب الهدافين بالتساوى مع زميله ساديو مانى وبيير أوباميانج بفارق هدف خلف أجويرو المتصدر بـ18 هدفا.