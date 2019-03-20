طرد الكودة من تجمع المهنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استهجن رئيس حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة الهجوم الذي لقيه من عضوية تجمع المهنيين عقب إعلانه الانسلاخ من التجمع، وقال إن خروجه قوبل بحالة من عدم الرضاء ملأت الأسافير. وصوب الكودة في حوار مع (الإنتباهة) انتقادات عنيفة بسبب رفض تجمع المهنيين الترحيب به كقائد بسبب تفكير قياداته لفترة ما بعد حدوث التغيير في البلاد بحسب قوله، وأضاف قائلة: (تجمع المهنيين يريدنا أن نكون في القاطرة مثلنا مثل العامة من عضويته، ويصر على ذلك لأنه يفكر في ما بعد التغيير وليس فقط لإحداث التغيير)، وأكد الكودة أن خطوته القادمة هي الخروج بمبادرة تجمع طيفاً من الشباب السوداني، وقال إن العمل على إعلانها لم يكتمل بعد، موضحاً أن مبادرته تلك سترى النور في قادم الأيام.

صحيفة الانتباهة