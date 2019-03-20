كبر يفتتح مدينة المروة الجامعية للطالبات بالدلنج غداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يفتتح نائب رئيس الجمهورية د.عثمان محمد يوسف كبر يوم غدٍ الخميس مدينة المروة الجامعية للطالبات بالدلنج ضمن الملحمة 19 لافتتاحات المدن الجامعية ..والذي يتزامن مع زيارة سيادته لولاية جنوب كردفان التي تبدأ اليوم الأربعاء..

ويشرف الافتتاح إلى جانب نائب رئيس الجمهورية والي ولاية جنوب كردفان الفريق أمن أحمد إبراهيم مفضل والأمين العام للصندوق البروفيسور محمد عبد الله النقرابي بمشاركة القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية بالولاية ومديري الإدارات بالأمانة العامة للصندوق والولاية.

وأكد رئيس لجنة الافتتاحات قمر الأنبياء حسن أن المدينة تتسع لإسكان أكثر من (300) طالبة خصصت لطالبات جامعة لدلنج .

وأضاف أن الصندوق سيواصل في سلسلة افتتاحات المدن الجامعية ، حيث سيتم افتتاح مدينة النهود الجامعية للطالبات في نهاية الشهر الجاري بولاية غرب كردفان والتي شيدت على نسق المباني الجاهزة. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني شارك هذا الخبر: المادة السابقة انعدام الجازولين بمناطق التنقيب عن الذهب بالشمالية ونهر النيل

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