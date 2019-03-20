جو بايدن يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، قال إنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 2020.

وقالت الصحيفة إن بايدن تواصل مع أنصاره لمساعدته في جمع التبرعات اللازمة لحملته المتوقعة.

وفي السياق، أفادت وكالة أنباء بلومبرغ بأن بايدن سينتظر على الأرجح حتى نيسان/ أبريل المقبل كي يعلن رسميا عن ترشحه.

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