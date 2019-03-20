أمر تكليف بالحضور لنائب رئيس البرلمان في قضية احتيال

علمت مصادر عن معلومات جديدة حول قضية احتيال عضو في المجلس الوطني على موظفين في البرلمان بحصوله على مبلغ مالي كبير بحجة توفير أراضٍ سكنية لهم في منطقة (ود البلة) بمحلية جبل أولياء.

وأفادت المصادر بفتح بلاغ ضد نائب رئيس البرلمان عائشة محمد صالح وتسليمها أمر تكليف بالحضور لنيابة مدينة الرشيد بجبل أولياء حول ذات القضية.

وقالت مصادر برلمانية حسب صحيفة الإنتباهة، إن أهالي منطقة (ود البلة) أرسلوا ممثلاً للبرلمان في وقت سابق بصحبة رجل شرطة بغية تسليم نائب رئيس البرلمان أمر التكليف بالحضور حول قضية احتيال البرلماني على الموظفين، بحجة أنها ذهبت للمنطقة في وقت سابق للوقوف على الأرض التي يريد الموظفون شراءها، الأمر الذي اعتبره سكان المنطقة تواطؤاً منها مع البرلماني لبيع الأرض، ويرى سكان المنطقة أن الأراضي التي أراد البرلماني بيعها للنواب ملك خاص لهم ولا يحق للبرلماني بيعها، وقال المصدر إن ممثل أهالي (ود البلة) دخل في نقاش حاد مع نائب رئيس البرلمان داخل مكتبها، إلا أن السلطات الأمنية بالمجلس أخرجته من المكتب، وأوضحت له أن الإجراء الذي يقوم به خاطئ، لجهة أن النواب يتم إخطارهم عبر رئيس البرلمان، الذي تطلب منه النيابة رفع الحصانة عن العضو المعني بأية قضية، قبل تقديمه لأية محاكمة أو مطالبته بالحضور للنيابة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)