الهلال يترقب اليوم سحب قرعة ربع نهائي الكونفدرالية

تتجه أنظار عشاق نادي الهلال السوداني عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم صوب العاصمة المصرية القاهرة لمعرفة هوية الفريق الذي سيواجه هلال السودان في الدور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، وبحسب المتابعات الدقيقة وفقاً للإتحاد الافريقي لكرة القدم فإن الهلال سيأتي ضمن أندية التصنيف الأول رفقة الزمالك المصري والصفاقسي التونسي ونهضة بركان المغربي، وبالتالي سيتجنب مواجهة هذه الأندية، ويقابل أحد أندية المستوى الثاني التي تضم النجم الساحلي التونسي، قورماهيا الكيني، حسنية اكادير المغربي، ولن يقابل ناكانا الزامبي لأنه تأهل كوصيف من مجموعة الهلال.

وسوف تقام مباريات الذهاب أيام (7،6،5) أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب (14،13،12) من الشهر ذاته، كما ستسحب أيضاً مساء اليوم مواجهات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تجدر الإشارة إليه أن وصول الهلال إلى دور الثمانية في مسابقة الكونفدرالية، حافظ وبصورة رسمية على مقاعد السودان الأربع في مسابقات "كاف" للأندية خلال الموسم المقبل، والذي سينطلق إعتباراً من شهر أغسطس من العام الحالي.