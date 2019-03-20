ابرز عناوي الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 20 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء “سونا”

النائب الأول يطلع على الأداء التنفيذي بالقضارف

إيلا يطلع على تحضيرات اللجنة السودانية القطرية

السودان يشارك في معرض قطر الزراعي الدولي

وزير الاعلام يتفقد جهاز تنظيم الاتصالات

مذكرات تفاهم بين جامعة السودان وجامعات أندونيسيا

اللجنة الأمنية السودانية الجنوب سودانية تبدأ أعمالها

النقي يؤكد تشجيع الشمالية لمشروعات الشباب الإنتاجية

وزيرة الدولة بالثقافة تؤكد تفعيل الربط الشبكي

المجلس القومي للأدوية:تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية

والي كسلا يشيد بإسهامات المرأة السودانية

حزب الغد يطالب بإيجاد نوافذ لمحاورة الممانعين

المركز السوداني للخدمات الصحفية “Smc”

محكمة كسلا تقضي بالسجن “المؤبد” على (12) من مهربي البشر

الحكومة تقّلل من إجتماعات قوى “نداء السودان” بباريس

البرلمان: زيارة وفد الكونغرس الأمريكي للبلاد ناجحة

وصول شحنة نقود بقيمة (1,2) مليار جنيه تمت طباعتها بالخارج

الخرطوم تستضيف مؤتمراً عالمياً لصحة الفم بالأربعاء

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

الوالى يشيد بالإداره الأهليه ودورها الفاعل فى ربط النسيج الإجتماعى والأمن والإستقرار

الوالي يؤكد دعمه لمشاريع إتحادات وجمعيات المعاقين بالولاية

وزير المالية والقوى العاملة المكلف يطلع الوالى على تنفيذ برامج معاش الناس عبر التعاونيات

خلال زيارته لمستشفيات حي التقدم والوحدة والي البحر الأحمر يوجه بإكمال عمليات التأهيل بالأقسام المختلفة

وزير الإنتاج والموارد الإقتصادية المكلف يبحث إمكانية العمل لإزالة ومحاربة المسكيت بمشروع دلتا طوكر

وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المكلف يشيد بنهج وزارة الماليه فى عقد لقاءات دوريه لتسهيل العمل المالي وفق اللوائح والقوانين



سحر البيان

مدير الشرطة الفريق أول الطيب بابكر يلتقي السفير الصيني

د. كبر يؤكد إلتزام الدولة بنهضة مشروع الجزيرة ليسهم في توفير احتياجات البلاد

النائب الاول يطلع على الاداء التنفيذي وتنفيذ مشروعات التنمية والخدمات بالقضارف

والي ولاية الخرطوم يوجه بترتيب الأولويات للمرحلة المقبلة بالتركيز علي تقديم الخدمات للمواطن

صحيفة أخبار اليوم:

التفاصيل الكاملة لمحاكمة شروم المتهم بنشر مقاطع تهديد للمتظاهرين.

مصرع « 35 « معدنا عن الذهب في انهيار منجم « ود نيالا » بجنوب دارفور وتعذر انتشال الجثث.

وصول شحنة نقود بقيمة (1,2) مليار جنيه تمت طباعتها بالخارج.

اتفاق محلية الفشقة ومحافظة غرب التقراي علي نشر قوات مشتركة بالحدود.

جهاز الأمن والمخابرات الوطني يحرر عددا من الرهائن بإحدى الغابات بشرق البلاد.

صحيفة الوطن:

(1.2) مليار جنيه من العملة الجديدة لتوفير السيولة النقدية

“163” بلاغاً ضد “500” متهم في محاكم الطوارئ

الحكومة تقلل من إجتماعات قوى “نداء السودان” بباريس



شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

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قيادات الأحزاب السياسية خلال لقائها والي ولاية النيل الأبيض تعلن وقوفها مع حكومة الولاية ودعمها لقرارات رئيس الجمهورية بشأن الإصلاح السياسي والاقتصادي

والي ولاية النيل الأبيض الفريق ركن أحمد خميس بخيت يلتقي قائد الفرقه الثامنة عشر مشاه بالولاية الجديد

والي ولاية النيل الأبيض يبحث مع اتحاد أصحاب العمل بالولاية متطلبات مشروعات التنميه ومعاش الناس

والي النيل الأبيض يوجه ديوان الزكاة للاهتمام بالشرائح الضعيفه وانفاذ المشروعات التنموية

رئيس المجلس التشريعي بالنيل الابيض يلتقى وفد قطاع الطلاب بالولايه

وزير الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض الدكتور صديق عبدالقادر المرير يتفقد مركز التفتيش والتطعيم الخاص بالثروة الحيوانية

وزيرة الصحة والتنمية والاجتماعية بالنيل الابيض الأستاذة زينب يوسف النموري تقف علي جهود تطوير وتجويد الخدمات الطبية والعلاجية بمحلية القطينة

ادارة الصحة بولاية النيل الابيض :تضع خطة محكمة لمجابهة طوارئ فصل الصيف

انعقاد اجتماع لجنة التربية و التوجيه بالمجلس التشريعي بولاية النيل الأبيض

معتمد محلية كوستي يوجه بضرورة الاسراع في معالجة وتنقية مياه الشرب وكسورات المياه

منسق الدفاع الشعبي بولاية النيل الأبيض يلتقي قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة الجديد

انطلاقة دورة الاسعافات الاوليه بقرية دار السلام بمحلية الجبلين



المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

والي غرب دارفور اللواء الركن مهلب حسن احمد يزور محكمة الطوارئ بالولاية

وزير البني التحتية والتنمية العمرانية نورالدين بركات يزور ادارة مياه المدن ويقف علي مشاريع المياه بالولاية

شركة الجنيد تبدأ العمل في مسرح الجنينة من اجل تسليمه في الزمن المحدد له

وصول سيخ مستشفي الجنينة التخصصي

منسقية الخدمة الوطنية محلية الجنينة تعلن بدء عن اجراءات الكشف الطبي للدفعة الخامسة لحماة الوطن

الاتحاد العام للطلاب بالتعاون مع النشاط الطلابي يعلنان عن بداية التسجيل لبرامج ومشروعات العمل الصيفي

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

والى الولاية الفريق ركن النعيم خضر مرسال يدشن مراكز الشباب للبيع المخفض بسوق الفاشر الكبير

الوالي يتفقد مركز تصحيح امتحانات شهادة الاساس للعام ٢٠١٩م ويشيد بجهود المعلمين والمصححين بالمركز لأدوارهم المتعاظمة في خدمة التعليم.

وزراء البنى التحتية والتنمية العمرانية والتربية والتوجية والمالية والقوة العاملة. يشهدون نفرة بناء مدرسة المدفعية لمرحلة الأساس

ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية تسير قافلة صحية كبري الي قرية (شقيق كرو) بمحلية امبرو تحتوى على كميات كبيرة من الادوية والمعدات الطبية

لجنة امن محلية امبرو تؤكد تنفيذ كافة قرارات رئيس الجمهورية ووالي الولاية من اجل استقرار المواطنين وانجاح برامج العودة الطوعية

زكاة محلية الفاشر تعلن عن انطلاقة نفرة زكاة الانعام بمختلف مناطق المحلية الاسبوع المقبل

مواطنو اللعيت يحتفلون بوصول اول عربة مطافي ويشيدون بجهود حكومة الولاية وادارة المحلية في تقديم الخدمات.

شبكة الشروق نت

ايلا يترأس وفد الحكومة في اجتماع اللجنة السودانية القطرية

النائب الأول يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع مياه القضارف

كبر يعلن عن خطة لتطوير مشروع الجزيرة

دعم تركي لمركز “ام حراز” لمعالجة أعطال “الشبكة”

تجاوز عدد مشتركي الهاتف الجوال بالبلاد الـ”30″ مليوناً

أبوشنب يعلن عن حملة جديدة لجمع السلاح بجنوب دارفور

شبكة المؤسسة الاعلامية – ولاية شمال كردفان

والي شمال كردفان يؤكد المضي قدما في مواصلة مشروعات النفير لتحقيق التنمية وزيادة الانتاج والانتاجية.

وزير المالية بالولاية تؤكد استمرار بناء القدرات من أ جل تحقيق التميز والريادة.

تدشين مشروعات المرأة بمنسقية الخدمة الوطنية بالولاية.

هيئة قيادة المجلس التشريعي بالولاية تلتقي ممثل إدارة التخطيط التنموي الاتحادية.

امين الصندوق بالولاية يلتقي وفدالتغذية المدرسية لوزارة التربية والتوجيه.

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يوجه وزارة البنى التحتية بمضاعفة الجهد في مشروعي مياه وكهرباء مدينة غبيش

ـ والي غرب كردفان يؤكد ان الولاية غنية بمواردها المختلفة وان البنية التحتية محفزة للاستثمار

ـ معتمد محلية النهود يعلن عن بدء المرحلة الثانية لإعمار المنازل التي تضررت بالسيول والأمطار العام الماضي بمدينة النهود

ـ لجنة إعمار مدينة النهود تسلم الاسر المتضررة مواد البناء

ـ شركة اميرالد العراقية تبحث سبل الاستثمار بالولاية في مجال التعدين والزراعة بشقيها الزراعي والحيواني

ـ مدير ادارة الامتحانات والتقويم التربوي بالولاية يؤكد أن امتحانات الصف الثامن تمضي بصورة جيدة

ـ رئيس الاتحاد المهني لمعلمي محلية الفولة يتفقد مراكز امتحانات ادارية كجيرة ويقدم دعماً ماديا وعينيا للمراكز

ـ التامين الصحي بغرب كردفان يشرع في ادخال مؤسسات القطاع الخاص تحت مظلته التأمينية

ـ منظمة الشهيد ترتب لانشاء صيدلية الشهيد من اجل تخفيف العلاج على اسر الشهداء بالولاية

شبكة النيل للإعلام الإلكتروني – ولاية نهر النيل

في احتفال الولاية بادخال 7600 أسره جديده للتأمين الصحي الوالي المصباح يدعوا المستثمرين والقطاع الخاص لادخال عامليهم للتأمين الصحي .

عثمان يعقوب وزير المالية حكومة الولاية تعمل على خمس أهداف رئيسية أولها معاش الناس .

معتمد ابوحمد وخلال مخاطبته لبرنامج الصحة الانجابية يعلن دعم المحلية الكامل للقطاع الصحي

رئيس دائرة الصحة د.العوض فضل الله يعلن عن تخصيص 300 مليار للتنمية الصحية خلال هذا العام .

محلية شندي تبدأ فرز عطاءات مشاريع التنمية الخاصة بقطاع التعليم .

ديوان الزكاة ابوحمد يبدأ تدشين حصاد القمح بمشروعات المجاهدين.

إعلان نتائج شهادة مرحلة الأساس بنهر النيل بالخميس