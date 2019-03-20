ابن عوف: السودان حريص على استقرار الجنوب

جدد الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع، حرص السودان على تعزيز علاقته مع دولة جنوب السودان، والمضي بها قدماً في اكمال جهود السلام لتحقيق الاستقراروالأمن في المنطقة، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس، وزير الدفاع بجمهورية جنوب السودان، الفريق أول مهندس كوال ميانق، وقال ابن عوف إن اكتمال السلام يخدم قضية التنمية في البلدين، ويمكن من توظيف الموارد لصالح الشعبين الشقيقين ، كما يساعد في تسريع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سابقا خاصة فيما يتعلق بقضايا ترسيم الحدود وفتح المعابر والتبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه ثمن الفريق أول كوال ميانق جهود السودان في تحقيق السلام في جنوب السودان، وأمن على أهمية العمل على تقوية العلاقة بين البلدين من خلال فتح المعابر لضبط وتقنين وتسهيل حركة المواطنين والسلع وسد الثغرات الأمنية.