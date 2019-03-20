مصطفى ثابت يسخر من تناول الجزيرة المتناقض لمساجد مصر

سخر الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحريرجريدة الفجر المصرية ، عبر تغريدة له على حسابة الشخصي "تويتر " من الممارسات الخبيثة لقناة الجزيرة القطرية، بعد ترويجها فيديو لهدم مسجد الإخلاص في الإسكندرية، في محاولة لإيهام الناس بأن الدولة المصرية تحارب الإسلام وتهدم المساجد.

وقال فى تغريدتة" قناة الخنزيرة اللي بتدعي هدم مساجد في الإسكندرية هي هي اللي انتقدت إنشاء مسجد العاصمة الإدارية "...#الجزيرة ميكس كل حاجة والعكس