السجن ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر وقود

أصدرت محكمة الطوارئ ببحري برئاسة القاضي حافظ الطيب، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة 50 ألف جنيه في مواجهة مُوظف بأحد مصانع الثلج بمنطقة كوبر بعد إدانته بتخزين مواد بترولية والتعامل في تجارة الوقود خارج القنوات الرسمية.

وأمرت المحكمة بحبسه 6 أشهر في حالة عدم دفع الغرامة، وأرجعت الحكم إلى مُخالفته لقانون الطورئ المادة 2 لتخزين الوقود والتعامل به دُون القنوات الرسمية.

وبحسب التفاصيل الأولية، فإنّ معلومة وردت لسُلطات الأمن الاقتصادي، أفادت أنّ المُدان ينشط في تخزين الوقود بمخزن للثلج وبيعه، وعلى ضوء ذلك تمّت مُداهمة المكان وتحريز 5 براميل مُعبأة بالجاز.