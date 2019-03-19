"بوتين" يوقع على قانون لتجريم الإشاعات والإسائة للحكومة

صادق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على قانون لتجريم نشر"الأخبار المزيفة" و الإسائة للدولة الروسية.

ووفقاً لصحيفة"ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، تسمح القوانين الجديدة للمدعين العامين الروس بالإبلاغ عن "معلومات غير موثوق بها اجتماعيًا" إلى هيئات الرقابة الحكومية.

ووقع بوتين على مشاريع القوانين التي ستفرض غرامات تصل إلى 1.5 مليون روبل، على أي شخص مذنب من نشر مواد مسيئة.

ويواجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، السجن لمدة تصل إلى 15 يومًا إذا نشروا مواد تظهر "عدم احترام واضح للمجتمع، والدولة، ورموز الدولة الرسمية للاتحاد الروسي، ودستور الاتحاد الروسي، والهيئات التي تمارس سلطة الدولة".

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وقالت ماريا سنجوفايا، باحثة مساعدة في مركز تحليل السياسات الأوروبية، لصحيفة الواشنطن بوست: "يجوز لمكتب المدعي العام الآن حجب مصادر الأخبار المزيفة هذه قبل صدور القرار القضائي.

وأضافت:"إنه يمنح مكتب المدعي العام سلطة عالية للغاية ويزيل المحاكم الروسية بالكامل، وإن كانت ليست خارج اللعبة بشكل كامل.

ويحذر المنتقدون من أن قانون بوتين سيجهض الانتقادات للحكومة ويخنق حرية التعبير، لكن مؤيدي الزعيم الروسي يعتقدون أن هذه الخطوة ضرورية لمحاربة التضليل.