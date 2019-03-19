التربية: الحكومة تعتزم إنشاء مبنى خاص لأعمال تصحيح وكنترول الشهادة السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان، اعتزام الحكومة إنشاء مبنى خاص لأعمال تصحيح وكنترول امتحانات الشهادة السودانية.

وأشار وزير التربية والتعليم، الخير النور المبارك، يوم الثلاثاء، إلى إن قرارات الرئاسة، ومجلس الوزراء بإقامة المبنى، تعود لاهتمام الدولة بالعملية التعليمية، وتقديراً للدور الذي تحظى به الشهادة السودانية عالمياً.

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ولم يضع الوزير سقوفاً مالية وزمانية للمشروع.

وكان الخير تفقد مباني الإدارة العامة للامتحانات والتقويم، للوقوف على سير أعمال الكنترول لامتحانات الشهادة الثانوية التي بدأت مراحلها السبت الماضي بعملية التفريغ توطئة لإعلان النتيجة نهاية يونيو المقبل.

وبحسب الجداول الزمنية فإنه من المقرر أن تبدأ عمليات التصحيح في الثاني من أبريل المقبل، على أن يبدأ الكنترول في السابع والعشرين من مارس الجاري.