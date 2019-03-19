دايرنهم يصفقوا لينا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> طول عمرنا نحنا كجماهير بنصفق للاعبين

> المرة دي دايرنهم يصفقوا لينا

> وجماهير المريخ تستحق الصفقة

> هي التي صنعت الريمونتادا

> وهي التي كانت وقود تخطي عزام تحت شعار من عزام ولي قدام

> وهي التي اجبرت لاعبي وفاق سطيف على العودة لغرف اللبس كي يحضروا هواتفهم الذكية ليسجلوا الدهشة التي تملأ المدرجات

> وجماهير المريخ هي التي تبوأت مركزاً مشرفاً في روليت الجماهير الرياضية العربية

> وهي نفسها التي اشعلت وقود الانتصار على اتحاد الجزائر في ٢٠١٥ وفي هذا الموسم.

> وقبل كل ذلك

> هي التي رافقت الفريق في مشوار مانديلا منذ مباراة البنزرت التونسي وحتى مباراة بندل يونايتد النيجيري

> طيلة تلك المسيرة لم يتغيب احد

> وكانت انشودة النصر الكبير تخرج من آلات النفخ الموسيقية لموسيقى الجيش لترتفع مع الايقاعات وتمتزج باصوات الشفوت على المدرجات

> انا ماشي نيالا اووو انا ماشي نيالا

> كل ذلك

> صنعه جمهور المريخ الواعي الشفت

> لذا يستحق هذا الجمهور الثناء والشكر

> برغم ان ما يقوم به ليس سوي واجبه

> ولكنه يتقن ذلك الواجب لحد الادهاش

> المرة دي

> يوم النجم

> دايرين اللاعبين يصفقوا لينا

> دايرين كل العرب يشيدوا بينا

> داير شفوت المهجر يقشروا بينا

> دايرين كل العالم يشهد لينا

> باننا لطفاء بشراسة

> وشرسون بلطف

> خلاقون نحن

> نبدع فنمتع ونطلق النصر من حناجرنا على المدرجات

> دايرين ابداعات

> تيفو ودخلات

> دايرين نوحد الهتافات

> دايرين ندهش الدهشة نفسها

> يبقي لازم نستعد كويس

> فريق عمل التيفو جهز نفسو

> الصفوة العالمي بدأ حملة النضال

> اولاد قلبا جهزوا مفاجأة مدهشة

> ودعوة تنسيقية جماهيرية للاجتماع بدار النادي

> دايرين نشوف البقية

> حملة ملتقى الصفوة العالمي واسعة الانتشار

> واسسسه

> دايرين النمل في جحرو يسمع ويطلع ويشارك في معركة العبور

> مادايرين فيران .. تكفينا تقنية الفار

> دايرين نتأهل

> اللوحة لا تكتمل الا بتشريف شفوت الولايات

> كلو ولاية لا بد ان تشارك وترفع راية

> فقومية المريخ هي التي اوصلته للعالمية .. يلا ياشفوت

> برغم الورم الاقتصادي لازم نشارك

> المريخ وطن والحصة وطن

> المهم

> فرح الاخوة الاهلة بهستيريا لفوزهم على اسمو شنو

> برغم انو اسمو شنو ده فريق روابط يستطيع هزيمته

> لدرجة اني استغربت الفريق ده اسمو شنو هم هناك كيف

> مجموعة الاربعة الفيها لا يستحقون الصعود

> لذا الاول في مدرسة ابوك دقس

> في امتحان الشهادة بجيب صفر ..اسي الجاب سيرة الصفر شنو

> وليد البشرى الهلالابي فرح لمن قرب يموت

> قال لي شفت قون الهلال التالت الجابو الشعلة؟

> قلت ليهو في الفار ما شفتو

> مشى مني لي اسي ما لاقيتو

> احتفل الاهلة بجنون لانهم تأهلوا من ضمن التمنية في الجعرانية

> بالله الجعرانية بتفرح قدر ده؟؟

> لكن القرعة الجديدة ولان الحصة وطن اتمنى ان توقع الهلال مع فريق افريقي ابنوسي

> العرب ديل الهلال ما بعرف ليهم

> عربيهم ده عربي جوبا ساي

> ما بأكلهم عيش

> لكن بصراحة لوشي وشها حلو

> من جاتكم يا فطومة يا اختي ما اتغلبتوا

> البت دي منها خطورة

> اقتلوها قبل ان تتكاثر

> نحنا برضك ناس عشرة يا فطومة وما بنرضاها ليك

> آخر خبر

> لوشي كيسها بطير قريب ده

> لو يطير معاها الهلال ذاتو

> المهم

> وصية للكترابا شلش

> اللعب في المريخ مازي اللعب في الهلال .. اللعب في المريخ صعب

> ما لعب ساكت

> لعب بتقنية الفار

> تبرطع ساي الفار بقبضك

> خليك في الحزية

> ايها الناس

> ده شنو الهببو السماني ده!!!!

> ياسيما راجع نفسك

> وفضلت ليك فرصة اخيرة

> لانو الفرصة التانية انتهت بتوقيع عقوبة كوتش محمد موسى عليك

> ايها الناس

> ان تنصروا الله ينصركم

> اها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> والينا

> الما بتعرفوا بتجهلوا يا اخينا

> ما تتعاملوا بجهالة او تجاهل لمشاكلنا الفينا

> المشكلات أساسية يومية حياتية الزمن ما بحلها لينا

> ده لو ما فاقمها علينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب سأل هل التجمهر امام الصراف الآلي الما فيهو قروش يعتبر تجمهراً مخالفاً لاوامر الطوارئ؟؟؟ وعطس… شطة شطة ماشي تاني وقام جاري

والى لقاء

سلك