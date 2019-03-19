فن النط.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> كلمتنا اليوم تحتاج لقراءة خاصة..
> قراءة أشبه بمشاهدة صلاح وليِّ… حين يغني..
> تحملوا (نطيط) قلمي من مشهد لآخر… بمثل (نطيطه) هو من حتة لأخرى..
> واضحكوا علي إن شئتم… لو كنتم تضحكون عليه..
> أما إن كنتم تعتبرون ما يفعله (فناً) فكلمتنا هذه (قمة الفن)..
> ولكن الفن السينمائي اليوم موضته سرعة (نطيط) الكاميرا… والمشاهد..
> وكذلك الفن التلفزيوني المواكب… لا ما يفعله تلفزيوننا القومي..
> ولم أقحم هذا التلفزيون (المعسم) اعتباطاً… وإنما لأنه جزء من مشاهدنا هذه..
> ولولا ذلك لما عكرنا دمكم بسيرته في سياق حديثنا اليوم..
> حديثنا عن فنٍ تصويري ــ وإنساني ــ مدهش..
> فسرعة الإيقاع هي الفن الذي يميز الأفلام ــ والبرامج التلفزيونية ــ الآن..
> والتعامل الإنساني هو الذي يميز الدول (الكافرة) الآن..
> والآن لنبدأ (نطة) جديدة؛ ونقول إن البداية كانت مشاهدة عرضية لبرنامج تلفزيوني..
> أو فقط بداية مشاهدة لبرنامج (كلامي)… بتلفزيوننا القومي..
> وسرعان ما (نطيت) منه وأنا أغمغم بصوت مسموع (لا حول ولا قوة إلا بالله)..
> كان شخصاً بلحية صغيرة يتكلم.. أي كلام..
> وتوقفت عند قناة (محترمة) تعرض فيلماً توثيقياً عن محاولة اغتيال ريغان..
> وكانت مشاهد الفيلم (تنطط) كما ولي… ولكن بفن..
> منذ لحظة ترشح ريغان… مروراً بمحاولة قتله… وانتهاءً بقتل الزهايمر لذاكرته..
> وثبات مشاهد رشيقة… تمسك بخناق المُشاهد… إلى آخر مشهد..
> كيف تُدار الدولة؟… وكيف تُدار الأزمات؟… وكيف يُدار التحقيق مع المتهم..
> فحتى التحقيق مع المتهم يُدار بفن… وحرفية… وإنسانية..
> والكاميرا تنقلنا من قلق… إلى آخر… إلى ثالث؛ بإبداع مذهل..
> قلق المشفى… الرئاسة… الزوجة… الشعب… الكرملين… الشرطة… وأسرة المتهم..
> وحده المتهم هذا لم يكن قلقاً…لأنه ليس لديه عقلٌ أصلاً يقلق به..
> فقد كان معتوهاً… أو مصاباً بمثل حالة مجنون ليلى..
> وكلما (نط) المشهد إلى المتهم وجدنا أمامه طعاماً… وشراباً… وتعاملاً راقياً..
> وفي المشهد الأول رفض التحدث إلى شرطة الولاية..
> فأتوا إليه بالشرطة الفيدرالية فرفض أيضاً؛ وقال إنه يريد الشرطة السرية..
> وحين أتت الشرطة السرية طلب منها إحضار محاميه..
> فاستُجيب لطلبه فوراً… رغم أن محاميه هذا كان في ولاية بعيدة..
> ففي أمريكا ــ ومثيلاتها ــ من حق المتهم ألا يتكلم إلا بحضور محامٍ..
> وفي المشهد الأخير نرى المتهم في (الإصلاحية)..
> كان معتوهاً؛ كل همه أن يجذب انتباه حبيبته غير (المنتبهة) له… ولو بقتل الرئيس..
> و (نط) بي مؤشر القنوات إلى قناة السودان مرة أخرى..
> فإذا بي أكرر ترديد عبارة (لا حول ولا قوة إلا بالله)… بصوت أعلى من الأول..
> فقد كان ذو اللحية الصغيرة مازال يتكلم؛ ولك أن تصدق… أو تكذب..
> فكل همه ــ فيما يبدو ــ أن يفعل مثل قاتل ريغان..
> أن يلفت انتباه (أحبابه) في السلطة…غير (المنتبهين) له..
> ولو أدى الأمر إلى قتل التلفزيون..
> والمشاهدين !!
كانت هذه تفاصيل خبر فن النط.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.