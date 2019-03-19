فن النط.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> كلمتنا اليوم تحتاج لقراءة خاصة..

> قراءة أشبه بمشاهدة صلاح وليِّ… حين يغني..

> تحملوا (نطيط) قلمي من مشهد لآخر… بمثل (نطيطه) هو من حتة لأخرى..

> واضحكوا علي إن شئتم… لو كنتم تضحكون عليه..

> أما إن كنتم تعتبرون ما يفعله (فناً) فكلمتنا هذه (قمة الفن)..

> ولكن الفن السينمائي اليوم موضته سرعة (نطيط) الكاميرا… والمشاهد..

> وكذلك الفن التلفزيوني المواكب… لا ما يفعله تلفزيوننا القومي..

> ولم أقحم هذا التلفزيون (المعسم) اعتباطاً… وإنما لأنه جزء من مشاهدنا هذه..

> ولولا ذلك لما عكرنا دمكم بسيرته في سياق حديثنا اليوم..

> حديثنا عن فنٍ تصويري ــ وإنساني ــ مدهش..

> فسرعة الإيقاع هي الفن الذي يميز الأفلام ــ والبرامج التلفزيونية ــ الآن..

> والتعامل الإنساني هو الذي يميز الدول (الكافرة) الآن..

> والآن لنبدأ (نطة) جديدة؛ ونقول إن البداية كانت مشاهدة عرضية لبرنامج تلفزيوني..

> أو فقط بداية مشاهدة لبرنامج (كلامي)… بتلفزيوننا القومي..

> وسرعان ما (نطيت) منه وأنا أغمغم بصوت مسموع (لا حول ولا قوة إلا بالله)..

> كان شخصاً بلحية صغيرة يتكلم.. أي كلام..

> وتوقفت عند قناة (محترمة) تعرض فيلماً توثيقياً عن محاولة اغتيال ريغان..

> وكانت مشاهد الفيلم (تنطط) كما ولي… ولكن بفن..

> منذ لحظة ترشح ريغان… مروراً بمحاولة قتله… وانتهاءً بقتل الزهايمر لذاكرته..

> وثبات مشاهد رشيقة… تمسك بخناق المُشاهد… إلى آخر مشهد..

> كيف تُدار الدولة؟… وكيف تُدار الأزمات؟… وكيف يُدار التحقيق مع المتهم..

> فحتى التحقيق مع المتهم يُدار بفن… وحرفية… وإنسانية..

> والكاميرا تنقلنا من قلق… إلى آخر… إلى ثالث؛ بإبداع مذهل..

> قلق المشفى… الرئاسة… الزوجة… الشعب… الكرملين… الشرطة… وأسرة المتهم..

> وحده المتهم هذا لم يكن قلقاً…لأنه ليس لديه عقلٌ أصلاً يقلق به..

> فقد كان معتوهاً… أو مصاباً بمثل حالة مجنون ليلى..

> وكلما (نط) المشهد إلى المتهم وجدنا أمامه طعاماً… وشراباً… وتعاملاً راقياً..

> وفي المشهد الأول رفض التحدث إلى شرطة الولاية..

> فأتوا إليه بالشرطة الفيدرالية فرفض أيضاً؛ وقال إنه يريد الشرطة السرية..

> وحين أتت الشرطة السرية طلب منها إحضار محاميه..

> فاستُجيب لطلبه فوراً… رغم أن محاميه هذا كان في ولاية بعيدة..

> ففي أمريكا ــ ومثيلاتها ــ من حق المتهم ألا يتكلم إلا بحضور محامٍ..

> وفي المشهد الأخير نرى المتهم في (الإصلاحية)..

> كان معتوهاً؛ كل همه أن يجذب انتباه حبيبته غير (المنتبهة) له… ولو بقتل الرئيس..

> و (نط) بي مؤشر القنوات إلى قناة السودان مرة أخرى..

> فإذا بي أكرر ترديد عبارة (لا حول ولا قوة إلا بالله)… بصوت أعلى من الأول..

> فقد كان ذو اللحية الصغيرة مازال يتكلم؛ ولك أن تصدق… أو تكذب..

> فكل همه ــ فيما يبدو ــ أن يفعل مثل قاتل ريغان..

> أن يلفت انتباه (أحبابه) في السلطة…غير (المنتبهين) له..

> ولو أدى الأمر إلى قتل التلفزيون..

> والمشاهدين !!