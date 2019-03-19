صدام بين زيدان وإدارة الريال بسب نجم ليفربول

ويرى زيدان أن التعاقد مع السنغالي ساديو ماني من أولى الإهتمامات الخاصة بتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة فيما يرى بيريز أن الاولوية في التعاقدات ستكون للبلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي.
وكان ماني قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للمرينجي الموسم الماضي لكن رحيل زيدان عن تدريب الفريق جعل الصفقة لا ترى طريقها للنور ومع إعتراض بيريز تكون أولى الصدامات بينه وبين المدير الفني الفرنسي الذي إشترط من أجل العودة مره أخرى منحه جميع الصلاحيات من أجل التحكم في الميركاتو والصفقات لإعادة بناء الفريق.
وسبق وأن جدد ماني مع ليفربول إلى العام 2023 وقامت إدارة الريدز من أجل تحصينه برفع راتبه إلى ثمانية مليون يورو في الموسم الواحد ويعيش اللاعب حالة رائعة خلال الفترة الماضية مساهماً في وصول فريقه للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفين في شباك بايرن ميونخ الالماني.
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