النائب الأول يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع مياه القضارف

وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية، الفريق أول ركن عوض بن عوف، بالإسراع في تنفيذ مشروع مياه ولاية القضارف، وأكد دعم الدولة للولاية بما يمكّنها من تحقيق التنمية والاستقرار وتحسين معاش الناس وتعزيز الخدمات.

وبحث ابن عوف خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء، والي القضارف، العميد أمن مبارك محمد شمت، تنفيذ مشروع مياه الولاية، بجانب مجمل الأوضاع بالولاية، والأداء التنفيذي وسير تنفيذ مشروعات التنمية والخدمات وفي مقدمتها مشروع مياه الولاية وطريق الفاو-المفازة -الحواتة .