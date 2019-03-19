رئيسة وزراء نيوزيلندا: مرتكب المذبحة سيواجه كل قوة القانون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن مرتكب مذبحة المسجدين الجمعة الماضية، سيواجه كل قوة القانون.

ووعدت جاسيندا أرديرن، اليوم الثلاثاء، بألا تلفظ أبدا اسم مرتكب المذبحة، وذلك في كلمتها أمام البرلمان، حسب صحيفة “STUFF” النيوزيلندية.

وافتتحت جاسيندا الجلسة بقولها “السلام عليكم” باللغة العربية.

وتابعت أرديرن أن المتهم “إرهابي، متطرف، مجرم، لكنه، عندما أتكلم سيكون بلا اسم”.

وطالبت جاسيندا بالحديث عن أسماء الذين فقدوا في الحادث، وليس اسم القاتل، الذي قد يكون سعى إلى هذه السمعة، “لكننا في نيوزيلندا لن نمنحه شيئا، ولا حتى اسمه”.

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الجمعة الماضية، مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 40 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرش.

وأكدت أدريرن أن “الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة”، مضيفة أنه “تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى”.

ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل إلى المتهم برينتون هاريسون تارانت، المشتبه به الرئيسي، في حادثة إطلاق النار على مسجدين، التي وقعت الجمعة 15 مارس/ آذار.