قالت مذيعة قناة الشروق “إسراء عادل” إن تقديمها لحفل ختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي، الذي إستضافته جمهورية مصر العربية بمدينة أسوان يمثل لها محطة مهمة في مسيرتها الإعلامية .
وإنها شعرت بالفخر وهي تقف أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل، الذي جمع شباب القارة السمراء والوطن العربي، وإضافت “إسراء” في حديث خاص من مقر إقامتها بمدينة أسوان إن المرأة السودانية قادرة على تحقيق النجاح في أي مكان وزمان .
يذكر وبحسب صحيفة آخر لحظة أن الكثير من الفضائيات والصحف المصرية، حرصت على إجراء مقابلة مع “إسراء عادل” بعد إن خطفت الأضواء في حفل الختام، ووصفها مقدم برنامج (الحكاية) بقناة أم بي سي مصر، الإعلامي عمرو أديب بالمذيعة الجميلة وأحدى إشراقات المهرجان .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المذيعة “أسراء عادل” تخطف الاضواء والأعلامي عمرو أديب يصفها بـ(الجميلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.