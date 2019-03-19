عاجل.. ترشيح استاد الهلال السوداني لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

دخل استاد الهلال ضمن دائرة المرشحين لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في المستقبل.
ورشحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية استاد الهلال لاستضافة مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا في المستقبل ليكن خارج قارة أوروبا بجانب 5 ملاعب أخرى.
وذكرت الصحيفة أن أليكساندر سيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" قد ألمح في وقت سابق أنه بإمكانهم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا خارج القارة العجوز.
وأشارت إلى أن استاد الهلال السوداني ملعب كبير يتسع لـ75 ألف متفرج وبإمكانه خلق أجواء رائعة موضحة أن فيرنر مارش المهندس الذي ساهم في تطوير الملعب كان هو أيضاً الذي صمم الملعب الأوليمبي في برلين بألمانيا.
ملاعب مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا خارج القارة
1- ملعب ميت لايف بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يتسع لـ82 ألف مشجع.
2- ملعب مرسيدس بينز بأتالانتا بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يتسع إلى 73 ألف متفرج.
3- ملعب الملك فهد بالرياض بالمملكة العربية السعودية والذي يتسع لـ68 ألف متفرج.
4- ملعب الماراكانا بريو دي جانيرو بالبرازيل والذي يتسع لـ78 ألف متفرج.
5- ملعب الملك خليفة بالدوحة بقطر والذي يتسع لـ40 ألف مشجع.
6 – ملعب استاد الهلال في السودان الذي يتسع لـ75 ألف متفرج
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