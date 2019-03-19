اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019م

أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الثلاثاء 19-03-2019 العملة العربية والأجنبية السعر مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 71 جنيه سوداني الريال السعودي 18.70 جنيه سوداني الدرهم الإمارتي 20 جنيه سوداني اليورو الأوروبي 78 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 91.60 جنيه سوداني الجنيه المصري 4 جنيه سوداني الريال القطري 19.30 جنيه سوداني

العملة السعر الدولار 87 جنيه سوداني سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الثلاثاء 19 مارس 2019

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