ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البشير يفتتح مدينة الخرطوم الاجتماعية
- البيلي: المدينة الاجتماعية لخلق بيئة صديقة للشرائح المستهدفة
- قرار جمهورى بتعيين جاد الله مديرا لسونا
- ابنعوف:السودان حريص علي استقرار جنوب السودان
- الدرديري يفتتح اسبوع الدبلوماسية الثقافية
- بدء ورشة مكافحة الإرهاب بالخرطوم
- المكتب القيادي للوطنى يدعو هيئة الشورى للانعقاد
- اسامة فيصل يستقبل مدير ادارة إفريقيا بالخارجية الاسبانية
- عبد العظيم الكاروري يقدم أوراق اعتماده سفيرا بالسعودية
- ممتاز: الصناعة والتجارة تمثل عصب الاقتصاد السوداني
- وزير المعادن:معالجات لحل أزمة الوقود بمناطق التعدين
- منبر (سونا) يستضيف حزب الغد الديمقراطي اليوم
- معتمد كرري يتفقد إمتحانات شهادة الاساس
- والي جنوب دارفور يلتقي قيادات معسكرات النازحين
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان يشيد باداء وزارة المالية ويثمن الانجازات التي تمت في مجال قفل الحسابات واعداد الموازنة وتعويضات العاملين
ـ وزير المالية بالولاية :توجيهات رئاسة الجمهورية المتعلقة بمعاش الناس ستجد الاولوية من خلال فتح مراكز البيع المخفض
ـ وزير المالية والقوى العاملة بغرب كردفان :موقف الوقود مطمئن
ـ وزير المالية بالولاية يؤكد على صرف مرتبات العاملين نقداً
ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية :ميزانية طريق النهود غبيش متوفرة
ـ معتمد محلية غبيش: مشروع مياه المدينة يمثل الهاجس الاكبر للمواطنين
ـ معتمد محلية الاضية يؤكد دعمه لمبادرة اعمار وتأهيل مدرسة شقرو الاساسية بنين
ـ ادارة النشاط الطالبي بالولاية تؤكد العمل من أجل انجاح العمل الصيفي لهذا العام
سحر البيان:
- قرار جمهوري بتعيين الاستاذ عبد الله جاد الله احمد نمر مديراً عاماً لوكالة السودان للانباء
-رئيس الجمهورية يفتتح مدينة الخرطوم الاجتماعية ويتبرع لتطويرها بمبلغ 100 مليون جنيه
- مدينة الخرطوم الاجتماعية .. اكبر منشاة لضمان الامن الاجتماعي وممسكات المجتمع
- المكتب القيادي للوطنى يدعو هيئة الشورى للانعقاد
صحيفة أخبار اليوم:
- الوطني يناقش قضايا الاصلاح والاقتصاد ومعاش الناس والسياسات الحزبية المقبلة.
- جوبا والخرطوم تتفقان علي فتح المعابر وتفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح.
- المحكمة توجه تهمة التزوير لمؤسس صفحة (ودقلبا) الشهيرة.
- السفير الصادق المقلي يكتب : هؤلاء لايملكون عصى موسي.
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- مبادرة السلام بالعدل والمساواة تطالب بإستعجال إستئناف المفاوضات
- وزير الكهرباء: المرحلة المقبلة ستشهد حل الإختناقات في الشبكة
- مفوضية الحدود بين السودان وجنوب السودان تجتمع بأديس ابابا
- ورشة للمنظمات الدولية بكادقلي لبحث عمليات العودة الطوعية
- شباب الإتحادي الأصل: ملتزمون بقرار المشاركة في الحكومة
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- اللواء الركن مصطفى محمد نور يؤكد دور التعدين الفاعل في البرامج الإقتصادية
- الوالي يبحث مع الوفد الإيطالي البرامج المتعلقة بالمشروعات الصحية التي تنفذها منظمة العون الإيطالي
- والي البحر الأحمر يجدد إهتمام حكومة الولاية ببسط الخدمات الأساسية للمواطنين بمحلية سواكن
- مؤتمر القطاع الإقتصادى بالمؤتمر الوطنى بالولاية يدعو لوضع الخطط والإستراتيجيات للنهوض بالإقتصاد الوطني
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والى ولاية النيل الابيض الفريق ركن احمد خميس بخيت يصدر قرار بتعيين الدكتور كمال احمد محمد عبد الله مديرا لهيئة الاوقاف الاسلامية بالولايه
- والى ولاية النيل الابيض الفريق ركن احمد خميس بخيت يصدر قرار باعفاء وتكليف رئيس للقمسيون الطبى بالولاية
- وزير الانتاج والموارد الاقتصاديه الدكتور صديق عبدالقادر المرير ممثل والى النيل الابيض يمتدح دور جهاز الامن والمخابرات الوطنى فى مجال تحقيق التنميه المستدامه وتعزيز الامن والاستقرار
- وزير الانتاج والموارد الاقتصاديه ممثل والي ولاية النيل الأبيض يتراس الاجتماع الأول للجنة العليا للإعداد لزيارة نائب رئيس الجمهورية للولايه
- معتمد محلية كوستي يلتقى وفد رابطة علماء اهل السنة والجماعة الدعوية بالمحلية
- المكتب التنفيذي لمنسقية الدفاع الشعبي يبحث ترتيبات قافلة بشائر السلام المتجهه الي منطقة الدقجة بمحلية السلام
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي الولاية اللواء ركن مهلب حسن احمد يلتقي بمدير الصندوق القومي للتامين الصحي
- مدير عام وزارة التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يؤكد سير امتحانات شهادة الاساس كما خطط لها
- منسق الدفاع الشعبي بالولاية عبدالباقي موسي الطاهر يلتقي بمنسق محلية هبيلا ويستمع لتنوير مفصل
- قيادي الوطني بالولاية يعقد اجتماعا ويناقش عدد من قضايا الراهن السياسي والتنظيمي
- رئيس المؤتمر الوطني المكلف عيسي ادم بركة يبين ان اجتماع المكتب القيادي كون لجنة لصياغة رؤية للخطاب السياسي
- مشرفي مراكز العمل الصيفي يقفون علي مراكز العمل الصيفي بمحلية الجنينة
- منسقية الشرطة الشعبية بمحلية الجنينة تقدم مشروع السقيا للطلاب الممتحنين
شبكة الشروق نت
- قرار جمهوري بتعيين جاد الله مديراً لـ"سونا"
- البشير يوجه الولاة بالاستفادة من مدينة الخرطوم "الاجتماعية"
- الدوحة تستضيف اجتماعات اللجنة العليا بين السودان وقطر بالخميس
- وزير المعادن: معالجات لأزمة الوقود بمناطق التعدين
- والي وسط دارفور: خلو سجن زالنجي من المعتقلين
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- والي الولاية اللواء ركن المرضي يلتقي وفد مفوضية العون الانساني الاتحادية.
- وزير المالية تؤكد علي تنفيذ إستراتيجية نفير الولاية.
- والي شمال كردفان يؤكد المضي قدما في مواصلة مشروعات النفير لتحقيق التنمية وزيادة الانتاج والانتاجية.
- وزير المالية بالولاية تؤكد استمرار بناء القدرات من أ جل تحقيق التميز والريادة.
- تدشين مشروعات المرأة بمنسقية الخدمة الوطنية بالولاية.
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.