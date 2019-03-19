ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البشير يفتتح مدينة الخرطوم الاجتماعية

- البيلي: المدينة الاجتماعية لخلق بيئة صديقة للشرائح المستهدفة

- قرار جمهورى بتعيين جاد الله مديرا لسونا

- ابنعوف:السودان حريص علي استقرار جنوب السودان

- الدرديري يفتتح اسبوع الدبلوماسية الثقافية

- بدء ورشة مكافحة الإرهاب بالخرطوم

- المكتب القيادي للوطنى يدعو هيئة الشورى للانعقاد

- اسامة فيصل يستقبل مدير ادارة إفريقيا بالخارجية الاسبانية

- عبد العظيم الكاروري يقدم أوراق اعتماده سفيرا بالسعودية

- ممتاز: الصناعة والتجارة تمثل عصب الاقتصاد السوداني

- وزير المعادن:معالجات لحل أزمة الوقود بمناطق التعدين

- منبر (سونا) يستضيف حزب الغد الديمقراطي اليوم

- معتمد كرري يتفقد إمتحانات شهادة الاساس

- والي جنوب دارفور يلتقي قيادات معسكرات النازحين

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان يشيد باداء وزارة المالية ويثمن الانجازات التي تمت في مجال قفل الحسابات واعداد الموازنة وتعويضات العاملين

ـ وزير المالية بالولاية :توجيهات رئاسة الجمهورية المتعلقة بمعاش الناس ستجد الاولوية من خلال فتح مراكز البيع المخفض

ـ وزير المالية والقوى العاملة بغرب كردفان :موقف الوقود مطمئن

ـ وزير المالية بالولاية يؤكد على صرف مرتبات العاملين نقداً

ـ وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية :ميزانية طريق النهود غبيش متوفرة

ـ معتمد محلية غبيش: مشروع مياه المدينة يمثل الهاجس الاكبر للمواطنين

ـ معتمد محلية الاضية يؤكد دعمه لمبادرة اعمار وتأهيل مدرسة شقرو الاساسية بنين

ـ ادارة النشاط الطالبي بالولاية تؤكد العمل من أجل انجاح العمل الصيفي لهذا العام

سحر البيان:

- قرار جمهوري بتعيين الاستاذ عبد الله جاد الله احمد نمر مديراً عاماً لوكالة السودان للانباء

-رئيس الجمهورية يفتتح مدينة الخرطوم الاجتماعية ويتبرع لتطويرها بمبلغ 100 مليون جنيه

- مدينة الخرطوم الاجتماعية .. اكبر منشاة لضمان الامن الاجتماعي وممسكات المجتمع

- المكتب القيادي للوطنى يدعو هيئة الشورى للانعقاد

صحيفة أخبار اليوم:

- الوطني يناقش قضايا الاصلاح والاقتصاد ومعاش الناس والسياسات الحزبية المقبلة.

- جوبا والخرطوم تتفقان علي فتح المعابر وتفعيل المنطقة الآمنة منزوعة السلاح.

- المحكمة توجه تهمة التزوير لمؤسس صفحة (ودقلبا) الشهيرة.

- السفير الصادق المقلي يكتب : هؤلاء لايملكون عصى موسي.

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- مبادرة السلام بالعدل والمساواة تطالب بإستعجال إستئناف المفاوضات

- وزير الكهرباء: المرحلة المقبلة ستشهد حل الإختناقات في الشبكة

- مفوضية الحدود بين السودان وجنوب السودان تجتمع بأديس ابابا

- ورشة للمنظمات الدولية بكادقلي لبحث عمليات العودة الطوعية

- شباب الإتحادي الأصل: ملتزمون بقرار المشاركة في الحكومة

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هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- اللواء الركن مصطفى محمد نور يؤكد دور التعدين الفاعل في البرامج الإقتصادية

- الوالي يبحث مع الوفد الإيطالي البرامج المتعلقة بالمشروعات الصحية التي تنفذها منظمة العون الإيطالي

- والي البحر الأحمر يجدد إهتمام حكومة الولاية ببسط الخدمات الأساسية للمواطنين بمحلية سواكن

- مؤتمر القطاع الإقتصادى بالمؤتمر الوطنى بالولاية يدعو لوضع الخطط والإستراتيجيات للنهوض بالإقتصاد الوطني

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- والى ولاية النيل الابيض الفريق ركن احمد خميس بخيت يصدر قرار بتعيين الدكتور كمال احمد محمد عبد الله مديرا لهيئة الاوقاف الاسلامية بالولايه

- والى ولاية النيل الابيض الفريق ركن احمد خميس بخيت يصدر قرار باعفاء وتكليف رئيس للقمسيون الطبى بالولاية

- وزير الانتاج والموارد الاقتصاديه الدكتور صديق عبدالقادر المرير ممثل والى النيل الابيض يمتدح دور جهاز الامن والمخابرات الوطنى فى مجال تحقيق التنميه المستدامه وتعزيز الامن والاستقرار

- وزير الانتاج والموارد الاقتصاديه ممثل والي ولاية النيل الأبيض يتراس الاجتماع الأول للجنة العليا للإعداد لزيارة نائب رئيس الجمهورية للولايه

- معتمد محلية كوستي يلتقى وفد رابطة علماء اهل السنة والجماعة الدعوية بالمحلية

- المكتب التنفيذي لمنسقية الدفاع الشعبي يبحث ترتيبات قافلة بشائر السلام المتجهه الي منطقة الدقجة بمحلية السلام

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي الولاية اللواء ركن مهلب حسن احمد يلتقي بمدير الصندوق القومي للتامين الصحي

- مدير عام وزارة التربية والتوجيه حسن عبدالله عبدالرازق يؤكد سير امتحانات شهادة الاساس كما خطط لها

- منسق الدفاع الشعبي بالولاية عبدالباقي موسي الطاهر يلتقي بمنسق محلية هبيلا ويستمع لتنوير مفصل

- قيادي الوطني بالولاية يعقد اجتماعا ويناقش عدد من قضايا الراهن السياسي والتنظيمي

- رئيس المؤتمر الوطني المكلف عيسي ادم بركة يبين ان اجتماع المكتب القيادي كون لجنة لصياغة رؤية للخطاب السياسي

- مشرفي مراكز العمل الصيفي يقفون علي مراكز العمل الصيفي بمحلية الجنينة

- منسقية الشرطة الشعبية بمحلية الجنينة تقدم مشروع السقيا للطلاب الممتحنين

شبكة الشروق نت

- قرار جمهوري بتعيين جاد الله مديراً لـ"سونا"

- البشير يوجه الولاة بالاستفادة من مدينة الخرطوم "الاجتماعية"

- الدوحة تستضيف اجتماعات اللجنة العليا بين السودان وقطر بالخميس

- وزير المعادن: معالجات لأزمة الوقود بمناطق التعدين

- والي وسط دارفور: خلو سجن زالنجي من المعتقلين

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي الولاية اللواء ركن المرضي يلتقي وفد مفوضية العون الانساني الاتحادية.

- وزير المالية تؤكد علي تنفيذ إستراتيجية نفير الولاية.

- والي شمال كردفان يؤكد المضي قدما في مواصلة مشروعات النفير لتحقيق التنمية وزيادة الانتاج والانتاجية.

- وزير المالية بالولاية تؤكد استمرار بناء القدرات من أ جل تحقيق التميز والريادة.

- تدشين مشروعات المرأة بمنسقية الخدمة الوطنية بالولاية.