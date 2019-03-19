احتجاجات جديدة في بري وشارع الستين بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرج عشرات المتظاهرين السودانيين في شوارع العاصمة الاثنين، وهتفوا بشعارات “حرية، سلام، عدالة”، بحسب ما ذكر شهود عيان، فيما تدخل الاحتجاجات ضد الحكومة شهرها الرابع.

وفي 19 ديسمبر اندلعت الاحتجاجات في السودان بسبب ارتفاع معدل التضخم، وتحولت منذ ذلك الحين إلى تظاهرات ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثين عاما، طالب المشاركون فيها بتنحيه.

ويعاني السودانيون منذ سنوات بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد.

والاثنين خرج متظاهرون إلى حي بري شمال الخرطوم وفي منطقة شارع الستين، بحسب شهود عيان.

وقال شاهد عيان لوكالة “فرانس برس” إن المحتجين “هتفوا حرية سلام عدالة” في اشارة إلى الشعار الذي أصبح رمزا للحركة ضد حكم البشير.

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وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في شارع الستين فيما جرى احتجاج في كلية في إحدى مناطق الخرطوم.

وهتف المتظاهرون “من قتل شهداءنا؟” اثناء تجمعهم في منطقة شارع الستين، بحسب ما أفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس.

ولمواجهة استمرار الاحتجاجات، أعلن البشير (75 عاما)، في 22 فبراير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد.

وتفيد حصيلة رسمية ان 31 شخصا قتلوا منذ 19 ديسمبر. لكن منظمة هيومن رايتس ووتش اشارت الى سقوط 51 قتيلا.

ويواجه السودان الذي اقتُطعت ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية منذ استقلال جنوب السودان في 2011، تضخما يناهز 70% سنويا، كما يواجه نقصا كبيرا في العملات الأجنبية.