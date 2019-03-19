اتحاد المحامين العرب ينتصر لإرادة الامة .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في حضور كبير وبهي ازدانت به ردهات فندق ريجينسي قمرت بالعاصمة التونسية انعقد المؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب ، وقد جاء اللقاء سابقا للقمة العربية المقررة في تونس قريبا .

جاء الاجتماع هذه المرة مختلفا عن اجتماعات الهيئات والمنظمات العربية إذ شارك فيه لأول مرة وفد كبير من المحامين السوريين ممثلا لاتحاد محاميي سوريا وهو ما لم يحدث منذ قرار الجامعة العربية بمقاطعة سوريا ، وهذه المشاركة في تونس سبقتها مشاركة مماثلة لسوريا في اجتماع رؤساء البرلمانات العربية في الاردن الأسابيع الماضية مما اعطى انطباعا بقرب العودة الكاملة لسوريا الى الجامعة العربية ، ولايخفي على أحد أن زيارة الرئيس البشير الى الشام واستئناف بعض السفارات العربية لعملها في دمشق لايخفي أن كل هذا يندرج تحت عنوان فشل المشروع الأمريكي الإسرائيلي السعودي التركي القطري الاماراتي (ويؤيده آخرون في المنطقة بدرجات مختلفة) بحصار سوريا وضرورة اسقاط نظامها عبر شن حرب عليها وهي حرب كونية كبرى غير مسبوقة لكن صمود وتضحيات الشعب والجيش والقيادة السورية والدور الكبير للحلفاء والأصدقاء أسهم في إفشال المخطط الشيطاني وعجل بفرض الحل الذي تريده سوريا لا الذي يفرض عليها من الخارج .

النقطة المضيئة الأخري في لقاء تونس والجديرة بالاهتمام والدعم والتشجيع هو إعلان اللقاء رفضه المطلق لاي دعاوي تنادي بالتطبيع مع العدو الصهيوني التي تتبناها بعض الأنظمة رضوخا للرئيس الأمريكي في مشروعه صفقة القرن ، وهذا الموقف المشرف لاتحاد المحامين العرب يثبت أن نبض الشارع العربي مع المقاومة وان الأنظمة لا اعتبار لها في تحديد البوصلة التي يرسمها اشراف الامة.

التحية للأحرار وهم يطلقون صيحة الحق من تونس الجميلة ، والتحية لأهل تونس الذين احتضنوا لقاء الاشراف وأكدوا أن الحكام الخونة الى زوال مهما قوي عودهم وارتفع ضجيجهم وان خيارات الشعوب هي الباقية والمنتصرة مهما كانت مسيرة النضال طويلة وصعبة .