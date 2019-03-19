نجم ليفربول السابق يفاجئ محمد صلاح بتصريح ناري

كشف إيميل هيسكي نجم ليفربول السابق بأن الحظ لا يحالف محمد صلاح نجم الفريق ولكنه مازال يقاتل من أجل تسجيل الأهداف.

وقال هيسكي في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو: "محمد صلاح لا يزال يمتلك 17 هدفا، هو لا يعيش موسما سيئا لكنه ربما يحاول أكثر من اللازم".

وأضاف :"الموسم الماضي كانت الثقة عالية والأمور كانت تسير بشكل جيد وهو ما ساعده على مواصلة التألق".

وتابع: "الحظ لا يحالفه الآن لكنه لا يزال يقاتل على تسجيل الأهداف والجميع ينظر إليه على أنه الشخص المناسب للتسجيل لكن هناك أوقات يجب أن يمرر فيها ولا يسجل بنفسه وهذا هو الخطر عليه".

وأردف قائلاً: "عندما تمر بفترة صعبة فأنت بحاجة لإعادة التوازن ومعرفة كيف ومتى تمرر الكرة ومتى تلعبها أنت".

واختتم هيسكي تصريحاته قائلاً : "عليه أن يتذكر أننا كنا نتحدث عنه الموسم الماضي بنفس طريقة التحدث عن ميسي ورونالدو وربما ذلك ما هو في رأسه حاليا لذلك هو يريد تسجيل الأهداف مثلهما".

