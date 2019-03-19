وذكر موقع "افيشن 24. بي" المختص بأخبار الرحلات الجوية، أن العاملين قاموا بتفريغ الشحنة من مقدمة الطائرة أولا، مما جعل مؤخرة الطائرة أثقل من مؤخرتها، وانحنائها للخلف على ذيلها، موضحا أن الطائرة كانت قادمة من يريفان في أرمينيا.
وأضاف أن الطائرة استخدمت عادة لحمل أسلحة لسوريا، وقال الخبيران المتخصصان في شئون الدفاع والطيران، باباك تاجفاي وإيتاي بلومنتال، إنه تم استخدام طائرات بوينج في نقل الأسلحة من طهران إلى دمشق.
والطائرة تابعة لشركة "فارس اير قشم" الإيرانية، وتمتلك طائرة واحدة من هذا الطراز، يستخدمها الحرس الثوري في نقل الأسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ في مطار الدوحة الدولي يصيب طائرة إيرانية بأضرار بالغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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