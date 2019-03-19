خطأ في مطار الدوحة الدولي يصيب طائرة إيرانية بأضرار بالغة

تعرضت طائرة إيرانية من نوع بوينج "747-281B" للتلف في مطار الدوحة الدولي، بعد أن تم تفريغ حمولتها بشكل غير صحيح.

وذكر موقع "افيشن 24. بي" المختص بأخبار الرحلات الجوية، أن العاملين قاموا بتفريغ الشحنة من مقدمة الطائرة أولا، مما جعل مؤخرة الطائرة أثقل من مؤخرتها، وانحنائها للخلف على ذيلها، موضحا أن الطائرة كانت قادمة من يريفان في أرمينيا.

وأضاف أن الطائرة استخدمت عادة لحمل أسلحة لسوريا، وقال الخبيران المتخصصان في شئون الدفاع والطيران، باباك تاجفاي وإيتاي بلومنتال، إنه تم استخدام طائرات بوينج في نقل الأسلحة من طهران إلى دمشق.

والطائرة تابعة لشركة "فارس اير قشم" الإيرانية، وتمتلك طائرة واحدة من هذا الطراز، يستخدمها الحرس الثوري في نقل الأسلحة.

