روسيا تعترف بجمهورية مقدونيا الشمالية اسما رسميا للبلاد

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الروسية أمس الإثنين اعتراف روسيا بجمهورية مقدونيا الشمالية اسما رسميا جديدا لمقدونيا على الرغم من إبدائها تحفظات في السابق بشأن شرعية تغيير الاسم. وكان برلمان مقدونيا قد أجاز تعديلا في الدستور في يناير لتغيير اسم البلاد بموجب اتفاق مع اليونان من أجل إنهاء نزاع بدأ قبل 27 عاما بين البلدين الجارين.

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