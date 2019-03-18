الكشف عن أسباب ندرة الأسمنت في الأسواق

الخليج 365 :

تشهد مواد البناء بسوقي بحري والسجانة ندرة ملحوظة في سلعة الإسمنت. وعزا التجارلـ(السوداني) أمس، الندرة لحدوث أعطال ببعض المصانع مما انعكس على الزيادة في الفترة الأخيرة للإسمنت وضعف القوى الشرائية.

وقال تاجر الإسمنت بالسجانة إبراهيم أحمد لـ(السوداني) أمس، إن عدم الرقابة انعكس على زيادة الأسعار والندرة في الإسمنت، وأشار إلى أن بعض مصانع الإسمنت صارت تطبق زيادة بشكل أسبوعي مقابل تذبذب المصانع في العمل، واصفا زيادة المصانع بالكبيرة، مبينا أن سعر الطن بالقطاعي (9) آلاف جنيه و(8 -8,800) جنيه لتجار الجملة، مشيرا إلى أن استمرار تذبذب المصانع يسهم في تراجع الطاقة الإنتاجية والندرة وارتفاع الأسعار.

وطالب أحمد الجهات المختصة بتشديد الرقابة من المصانع إلى حين وصولها إلى السوق وتكوين شعبة لتنظيم السلعة، ودعا لوضع حد لارتفاع أسعار مواد البناء، وزاد: من الصعب توقع انخفاض أو ارتفاع الأسعار بالأسواق.

وأضاف صاحب محل إسمنت بالسجانة ياسر أحمد لـ(السوداني) أمس، أن هناك ندرة في السلعة، كاشفا عن تعطل أغلب المصانع بسبب مشاكل مدخلات الإنتاج مما انعكس على الإنتاج خاصة في فصل الصيف يزيد استهلاك الكهرباء، واصفا حركة البيع بالضعيفة، مبينا أن هناك استقرارا في أسعار السيخ، منذ قرابة الأسبوعين وأعلى سعر بالسوق (61) ألف جنيه حديد الأسعد وأبانوب وأقل سعر (60) ألف جنيه لارتفاع أسعار الصرف، واصفا حركة البيع والشراء بالعادية محملا مسئولية الزيادة للمصانع، واشار أن تراجع الدولار الجمركي لم يؤثر على حديد التسليح بانخفاض الأسعار.

واشار تاجرببحري فضل حجب اسمه أن اغلب المصانع متعطلة عن العمل، مبينا أن سعر الطن (9) ألف جنيه، ولفت إلى أن زيادة الأسعار ربما لإشكاليات تواجه المصانع، وطالب تجار بحري الجهات المختصة بالتدخل للحد من ارتفاع أسعار الإسمنت ومراقبة الأسعار، مشيرا إلى أن سلعة الإسمنت صناعة محلية ولا ينبغي أن ترتفع أسعارها لهذا المستوى.